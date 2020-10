Brand in Konzertsaal in Palma de Mallorca geht glimpflich aus

Mit dem Schrecken davongekommen sind am Wochenende die Verantwortlichen der Konzertsäle und Probenräume von Es Gremi in Palma de Mallorca. Nach einem Konzert des als "Wolfsmensch" auftretenden mallorquinischen Musikers "Hombre Lobo Internacional" brach gegen 1.30 Uhr am Sonntag (10.10.) in einem Sicherungskasten im ersten Stock Feuer aus. Der Konzertsaal war bereits geschlossen, als der Feueralarm erklang und Anrufe von Passanten, die von außen den Rauch bemerkt hatten, die Feuerwehr alarmierten.

Feuer und Rauch verbreiteten sich über die Kabel und das Lüftungssystem, konnte aber dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden, von dem Feuer zeugte am Sonntag lediglich ein etwa vier Quadratmeter großes Loch in der Außenfassade im ersten Stock. Bis auf den Saal 1 könne man den Betrieb ab sofort wieder aufnehmen, so die Verantwortlichen von Es Gremi. In dem Komplex im Gewerbegebiet Son Castelló sind neben Konzertsälen für bis zu 1.200 Menschen auch 66 Probenräume für lokale Bands sowie eine Musikschule untergebracht. /ck