Polizei nimmt falsche Makler auf Mallorca fest

Die angespannte Wohnungssituation hat ein Pärchen in Inca in der Inselmitte von Mallorca ausgenutzt, um eine fiktive Wohnung in den sozialen Netzwerken anzubieten und Kaution dafür zu kassieren. Das teilte die Guardia Civil am Dienstag (13.10.) nach der Festnahme der beiden mit. Der Mann gab sich als Makler aus, seine Partnerin beantwortete die eingehenden Anrufe der Interessenten und forderte sie auf, eine Kaution in Höhe von mehreren Monatsmieten zu zahlen.

Die Frau vereinbarte mit den Interessenten auch eine Schlüsselübergabe für die Wohnung, zu der es aber nie kam. Weil günstige Wohnungen auf Mallorca auch in Zeiten der Corona-Krise weiterhin Mangelware sind, überwiesen drei Geschädigte den geforderten Betrag an das Konto der beiden Betrüger. Insgesamt erschlich sich das Pärchen laut der Guardia Civil auf diese Weise mehr als 8.000 Euro. /jk