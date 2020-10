Cursach-Gruppe will Tanztempel Tito's verkaufen

Eine der größten und bekanntesten Diskotheken auf Mallorca steht zum Verkauf: Die Cursach-Gruppe will sich vom Tito's trennen. Die Immobilie an Palmas Paseo Marítimo steht für 16,5 Millionen Euro im Angebot. Dem Imperium von Discokönig Bartolomé Cursach gehört auch der bei vielen deutschen Urlaubern beliebte Megapark an der Playa de Palma.

Die Cursach-Gruppe wollte den angestrebten Verkauf von Tito's am Dienstag (13.10.) nicht weiter kommentieren, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Man habe sich entschieden, sich von der Diskothek zu trennen.

In der Anzeige des Immobilienportals wird damit geworben, dass sich einst um "den bekanntesten Nachtclub des Mittelmeerraums" gehandelt habe und dass sich die Immobilie aufgrund der hervorragenden Lage auch als Hotel eignen könnte.

Im Juni gab es bereits Gerüchte über den Verkauf der Diskothek Riu Palace an der Playa de Palma. Später stellte sich heraus, dass der anscheinend vereinbarte Deal nicht abgesschlossen wurde. Auch von mehreren Restaurants trennt sich die Gruppe. /tg