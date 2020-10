Polizei beschlagnahmt 500 Marihuana-Pflanzen in Palma de Mallorca

Die beschlagnahmten Pflanzen in La Soletat.

Rund 500 Marihuana-Pflanzen hat die Polizei in einer besetzten Wohnung in Palma de Mallorca bei einer Razzia im Stadtviertel La Soletat entdeckt. Orts- und Nationalpolizei führten die Operation gemeinsam am Dienstag (13.10.) durch.

Die Beamten hatten Hinweise auf eine neue Anpflanzung in dem für den Marihuana-Handel bekannten Ortsteil bekommen. Die Ermittlungen führten die Fahnder zu einer besetzten Wohnung im Carrer Manacor. Die Polizei sucht nun nach den Verantwortlichen. /tg