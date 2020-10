Kurzzeitig Warnstufe Gelb wegen Unwettern auf Mallorca

Ein Gewitter in den Morgenstunden am Mittwoch (14.10.) hat so manchen Mallorca-Residenten aufgeweckt. Der spanische Wetterdienst hat noch den ganzen Tag eine Warnstufe ausgegeben. In der restlichen Woche beruhigt sich das Wetter dann langsam.

Bis 14 Uhr gilt die Warnstufe Gelb wegen Starkregens auf der ganzen Insel. Danach warnt Aemet nur noch im Norden und der Tramuntana vor Regen und Gewitter bis Mitternacht. Die Niederschlagsmenge beziffert der Wetterdienst mit bis zu 20 Millimeter pro Stunde.

Analog zur Warnstufe lockert der Himmel in Palma de Mallorca mittags langsam auf. Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke und erreichen diese auch in Santanyì. Nachts wird es bei Mindesttemperaturen von 8 Grad in der Inselmitte kühl. In Palma de Mallorca bleibt es bei 13 Grad milder.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Donnerstag wird es im Prinzip auf der ganzen Insel schön. Nur am Morgen kann es im Nordosten um Cala Ratjada zu Hagel, Gewitter und Regen kommen. Kann, muss aber nicht. Ansonsten gibt es reichlich Sonnenschein, ein paar Wolken ziehen auch am Himmel entlang. Der Wind weht am Morgen kräftig aus westlicher Richtung, flaut danach etwas ab. Die Tagestemperaturen sinken im Vergleich zum Vortag um ein Grad. Nachts bleibt es unverändert.

Ähnlich geht es am Freitag weiter. Der Sonne-Wolken-Mix wird höchstens im Osten um Cala Millor mal von etwas Regen unterbrochen. Die Temperaturen bleiben konstant, der Wind weht schwach.

Der erste Blick aufs Wochenende verrät, dass es schönes Wanderwetter gibt. Die Temperaturen steigen leicht an, die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering. /rp