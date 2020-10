So wird das Mallorca-Wetter zum Wochenende

Die Regenwolken verlassen Mallorca in den kommenden Tagen wieder. Die Insel erwartet ein überwiegend sonniges und mildes Wochenende, das sich zum Wandern und für Strandspaziergänge einlädt.

Am Freitag (16.10.) kann es insbesondere nachmittags und im Norden der Insel noch zu einzelnen Schauern kommen. Dennoch bleibt es überwiegend trocken und heiter bis wolkig. Der Nordwestwind wird nachmittags schwächer. Die Temperaturen schwanken zwischen Werten um die 20 Grad am Tag und 8 Grad in der Nacht. Diese Werte gelten für die Küstenorte und die Inselmitte. In den Bergorten wie Lluc wird es vor allem tagsüber deutlich kühler (maximal 15 Grad am Tag, 7 Grad in der Nacht).

Der Samstag (17.10.) wird überwiegend sonnig. Ab und zu können ein paar Tropfen fallen. Die Temperaturen steigen leicht. Tagsüber werden Werte um die 21 Grad erreicht. Nachts bleibt es mit 8 Grad herbstlich kühl. Es bleibt schwachwindig.

Auch am Sonntag und Montag bleibt das Wetter stabil. Am Himmel zeigen sich nur vereinzelt Wolken. Regen ist unwahrscheinlich, die Temperaturen steigen weiter leicht an. Für Sonntag sagt das spanische Wetteramt Höchstwerte um 22 Grad voraus, für Montag 23 Grad. Auch die Nächte werden mit Werten um die 10 Grad wieder etwas milder. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost. /tg