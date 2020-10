Das sind 2021 die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca

Die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca im Jahr 2021 stehen fest. Eine Kommission aus Vertretern von Landesregierung, Gewerkschaften und Unternehmern hat am Freitag (16.10.) den Shopping-Kalender für das neue Jahr festgelegt.

Die zehn Termine, neun Sonntage und Gründonnerstag, sind gleichmäßig über das Jahr verteilt und sollen unter anderem verhindern, dass Läden an aufeinanderfolgenden Feier- und Sonntagen mehrere Tage am Stück geschlossen sein müssen.

Die Termine für 2021 sind:



3. Januar (Sonntag vor dem Dreikönigstag)

1. April (Gründonnerstag)

2. Mai (Sonntag)

4. Juli (Sonntag)

15. August (Sonntag)

5. September (Sonntag)

31. Oktober (Sonntag)

28. November (Sonntag vor dem Black Friday)

12. Dezember (Sonntag)

19. Dezember (Sonntag)

Die Termine am 3. Januar und am 4. Juli können auf Vorschlag der Gemeinden noch in den jeweiligen Kommunen verschoben werden. Dennoch sollten Sie dabei im Auge haben, dass es sich für Geschäfte am 3. Januar, dem Sonntag vor dem Drei-Königs-Tags, besonders lohnt, geöffnet zu haben. Viele Spanier kaufen an dem Wochenende vor dem Drei-Königs-Tag Geschenke.

Der zweite flexibel gehandhabte Feiertag ist der erste Sonntag des Sommerschlussverkaufs. In den vergangenen Jahren wurden die rebajas jedoch teilweise mit Rabattaktionen vorgezogen.

Vor allem die großen Ketten und Einkaufszentren hatten auf drei verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage im Dezember gehofft. Daraus wurden jedoch nur zwei plus der Sonntag vor dem Black Friday (28.11.).

Von den verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen profitieren insbesondere die großen Einkaufszentren und Handelsketten. Kleine Geschäfte dürfen ohnehin immer öffnen, und auch in den touristischen Gemeinden gelten in der Hauptsaison Ausnahmen.

Wer 2020 an Sonn- und Feiertagen noch zum Shoppen losziehen will, hat dazu am 29. November, dem Sonntag des Black-Friday-Wochenendes, dem 7. Dezember (Montag) und 27. Dezember (Sonntag) Gelegenheit. /sw