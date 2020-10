Drei Boote mit Migranten erreichen die Balearen

Nachdem Anfang Oktober innerhalb weniger Tage rund 100 Migranten in kleinen Booten auf den Balearen angekommen waren, gab es eine Pause bis Sonntag (18.10.). In den frühen Morgenstunden sind zwei Boote mit Einwanderern an den Küsten von Ibiza und Formentera angekommen. Insgesamt 17 Menschen befanden sich darauf.

Am Vormittag spürte die Guardia Civil dann ein Boot wenige Seemeilen südlich von Cabrera auf. Darin saßen 13 Migranten. Das Seenotrettungsschiff "Salvamar Acrux" setzte sich daraufhin in Bewegung, um die Menschen aufzunehmen. Sie werden nun in den Hafen von Palma de Mallorca gebracht, wo sie festgenommen werden. /jk