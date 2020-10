Kreuzfahrtschiff "Aidablu" zum ersten Mal seit März wieder im Mittelmeer unterwegs

Sehr schüchtern setzt sich die Kreuzfahrtbranche in Europa wieder in Bewegung, doch Mallorca bleibt erst einmal außen vor. Am Samstagabend (17.10.) ist das Aida-Schiff "Aidablu" zu einer einwöchigen Kreuzfahrt zu italienischen Destinationen in See gestochen. Es ist das erste Mal, dass ein Aida-Schiff seit Beginn der Pandemie im März wieder unterwegs ist. Neben dem Startpunkt Civitavecchia sind weitere Stationen der Kreuzfahrt auch Palermo, Neapel, Rom und La Spezia.

Für das Schiff gibt es ein eigenes Hygienekonzept, das einen verpflichtenden PCR-Test mit negativem Ergebnis für alle Passagiere vorsieht, die das Schiff betreten. Dazu kommen Fiebermessen und bei den Landgängen die Verpflichtung, in der Gruppe zusammenzubleiben.

Mallorca wird vorerst nicht auf dem Fahrplan von Aida stehen. Noch immer gilt das spanienweite Verbot für Kreuzfahrtschiffe, in den Häfen anzulegen. Auf der Seite der balearischen Hafenbehörde ist der erste Stopp eines Kreuzfahrtschiffs derzeit für den 31. Oktober terminiert. Dann soll die "Costa Diadema" zehn Stunden lang auf der Insel anlegen. Das erste Aida-Schiff ist momentan mit der "Aidastella" erst für den 12. Dezember geplant. /jk