Versuchter Mord? Autofahrer überrollt zwei Frauen in Palma de Mallorca

Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag (18.10.) im Carrer Blanquerna in Palma de Mallorca zwei Frauen überfahren. Beide trugen dabei mittlere bis schwere Verletzungen davon. Der 40-jährige Autofahrer war auf dem Carrer Antoni Marquès unterwegs, als er auf Höhe der Kreuzung mit der Fußgängerzone Carrer Blanquerna plötzlich seinen Peugeot scharf nach links lenkte und die beiden Frauen überrollte, die an einer Fußgängerampel standen.

Fahrbahntrenner auf dem Boden verhinderten einen heftigeren Zusammenstoß des Autos mit den beiden Frauen. Schnell waren Zeugen vor Ort, die die Verletzten betreuten und die Rettungskräfte riefen. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vernahm den Fahrer und ordnete einen Alkohol- und Drogentest an.

Zunächst deutete alles auf einen Unfall hin, doch eine der beiden Frauen erkannte in dem Wagenlenker ihren Ex-Mann. Das berichtet zuerst das Online-Portal "Crónica Balear". Das "Diario de Mallorca" schreibt inzwischen, dass dem Mann offenbar eine Näherungsverbot zu seiner früheren Partnerin auferlegt worden sei. Die weiteren Ermittlungen nahm deshalb die Nationalpolizei auf, die nun überprüft, ob es sich um versuchten Mord gehandelt haben könnte und damit einen Fall von geschlechterspezifischer Gewalt. /jk