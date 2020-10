So warm wird es nochmal auf Mallorca

Die Sonne lacht am Montagmorgen (19.10.).

Der angenehme Wettertrend der vergangenen Tage bleibt bestehen: Sonnige Tage wärmen die Insel Mallorca Tag für Tag wieder ein bisschen mehr auf, bis gegen Mitte der Woche Höchstwerte bis zu 27 Grad möglich sind. Dafür könnte es am Wochenende wieder regnen.

Der Montag (19.10.) zeigt sich überwiegend mit heiterem Himmel und schwachem Wind aus Südost. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 24 Grad (Sa Pobla) oder 23 Grad (Palma de Mallorca, Felanitx). In der Nacht bleiben die Werte über durchweg über 10 Grad. Nur in den Bergen wird des kühler, wie in Lluc mit 6 Grad.

Am Dienstag (20.10.) bleibt das gute Herbstwetter erhalten und es kann nochmal schön warm werden. Für Palma de Mallorca sagt das spanische Wetteramt Aemet Höchstwerte von 26 Grad voraus. In Sa Pobla sollen es 25 Grad warm werden und in Felanitx 24 Grad. Auch die Nachtstunden bleiben mild.

Der Mittwoch (21.10.) tanzt nicht aus der Reihe: überwiegend sonnig bis leicht bewölkt. Der Wind dreht auf südliche Richtungen. Einzelne stärkere Böen können Geschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde erreichen. In der Inselmitte soll das Thermometer Werte von bis zu 27 Grad zeigen, auch in Palma (26 Grad) und Felanitx (26 Grad) wird es angenehm war. Sogar in den Bergen (Lluc) werden noch einmal 23 Grad erreicht. Tiefstwerte inselweit um die 12 Grad oder wärmer.

Bewölkter wird es dann am Donnerstag (22.10.). Dabei kann es auch zu einzelnen schwachen und kurzen Regenfällen kommen. Da der Südwind auch Saharastaub mit sich führt, handelt es sich dann um den sogenannten Schlammregen. Es werden noch einmal Höchstwerte um die 27 Grad (Felanitx, Sa Pobla) oder 26 Grad (Palma de Mallorca) erwartet. Gegen Ende der Woche wird es aber dann wieder kühler und möglicherweise und wahrscheinlich kommt es zu Regenschauern. /tg