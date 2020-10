Wohnungsbrand loderte wieder auf: Feuerwehr musste zweimal löschen

Gleich zweimal am gleichen Ort musste die Feuerwehr in Palma de Mallorca am Montagnachmittag (19.10.) löschen. Zunächst eilten sie gegen 13 Uhr in den Carrer Benet Pons i Fàbregues im Viertel Pere Garau weil dort Flammen aus einem Wohnungsfenster schlugen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, bei dem eine 74-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Da ein weiterer dringender Notruf eintraf, verließen die Feuerwehrleute um 14.30 Uhr den scheinbar gelöschten Brandort, um bei einem schweren Verkehrsunfall im Carrer Aragó eingeklemmte Unfallopfer aus einem Fahrzeug zu befreien. Eine halbe Stunde später wurde die Feuerwehr erneut in den Carrer Benet Pons i Fàbregues beordert, weil der Brand in der Wohnung erneut aufgeflammt war. /tg