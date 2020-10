Palma zahlt bis zu 9.000 Euro Corona-Hilfe für Kleinunternehmer

Das Rathaus von Palma de Mallorca will Kleinunternehmern und Selbstständigen im Zuge der Coronakrise unter die Arme greifen. Firmeninhaber können bis zu 9.000 Euro von der Stadt bekommen.

Mit dieser Maßnahme soll die Existenz der Unternehmer sichergestellt und den Geschäften ermöglicht werden, weiter zu öffnen, heißt es in einer Pressemitteilung am Dienstag (20.10.). "Viele der Unternehmen mussten während des Alarmzustands und in den sechs Monaten danach Einbußen von mehr als 75 Prozent hinnehmen." Dafür hat das Rathaus ein Budget in Höhe von 1.772.000 Euro geplant.

Die Hilfen sind für Mikrounternehmen (bis zu zehn Angestellte, Jahreseinnahmen höchstens 2 Millionen Euro), Kleinunternehmen (bis zu 25 Angestellte, Jahreseinnahmen höchstens 5 Millionen Euro) und Selbstständige gedacht. Die Voraussetzung ist, dass das jeweilige Unternehmen während des Alarmzustands nicht öffnen durfte oder Einbußen von mindestens 75 Prozent hatte.

Für die Antragsteller gibt es eine Einmalzahlung zwischen 1.000 und 2.500 Euro sowie Zuschüsse für Mitarbeiter, die während der Krise weiterbeschäftigt oder neu eingestellt wurden. Pro Antragsteller sind somit bis zu 9.000 Euro möglich. Das Geld wird ausgeschüttet, solange es das Budget hergibt.

Die Hilfe muss binnen 30 Tagen nach Veröffentlichung im Amtsblatt - das war am Dienstag (20.10.) - beantragt werden. Der Antrag ist ab Mittwochmorgen (21.10.) im Internet (hier klicken) möglich. /rp