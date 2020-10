Maskenpflicht im Auto: Ortspolizei Calvià verteilt 42 Knöllchen

Beamte der Polizei kontrollieren in Calviŕ Fahrzeuge.

Bereits 42 Anzeigen hat die Ortspolizei von Calvià im laufenden Monat gegen Autofahrer und deren Beifahrer ausgestellt, weil diese keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatten. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist auf Mallorca das Tragen einer Maske immer dann auch im Auto vorgeschrieben, wenn mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einem Fahrzeug unterwegs sind. Bei Missachtung droht ein Bußgeld.

Besonders viele Masken-Muffel entdeckten die Beamten bei Verkehrskontrollen in Peguera. Dort musste die Polizei in 13 Fällen aktiv werden. Kontrollen, bei denen wegen des Nichttragens der obligatorischen Masken Knöllchen ausgestellt wurden, gab es laut Mitteilung der Polizei zudem in den Ortsteilen Palmanova, Illetes, Santa Ponça, Son Caliu, Cala Vinyes und Cala Figuera.

Im Fokus von Verkehrskontrollen standen vergangene Woche auch Lastwagen und Busse. Insgesamt wurden 104 Fahrzeuge im Rahmen einer inselweiten Sicherheitskampagne kontrolliert. In sieben Fällen stellten die Beamten technische Mängel fest und verhängten entsprechende Bußgelder. Ein Fahrer kassierte zudem eine Geldstrafe, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Auch ein Fahrer eines Lieferwagens, der keinen gültigen Führerschein hatte, wurde am Sonntag angehalten. Er hatte bereits alle seine Lizenzpunkte verloren. /mw