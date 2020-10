Wind und Wolken stören das Strandwetter auf Mallorca

Ein starker Wind zieht über Mallorca hinweg. Im Gegensatz zum Festland hat der spanische Wetterdienst Aemet für die Insel keine Sturmwarnung ausgegeben. Die Temperaturen sind die restliche Woche spätsommerlich.

Auch ohne Wetterwarnung sollten Wanderer am Mittwoch (21.10.) vorsichtig in den Bergen sein. Die Windböen erreichen an der Küste der Tramuntana bis zu 70 km/h, auf den Berggipfeln gar 100 km/h.

Wer nicht arbeiten muss, kann sich ob der hohen Temperaturen überlegen, noch einmal an den Strand zu gehen. Die Höchsttemperatur liegt bei 27 Grad in Pollença, etwa zwei Grad weniger in den restlichen Gemeinden. An der Playa de Muro beträgt die Wassertemperatur 20 Grad.

Die warmen Luftmassen führen Saharastaub mit sich. Die Sonne lässt auf sich warten. Tagsüber bleibt es diesig und bewölkt, erst am späten Nachmittag dringen vermehrt Sonnenstrahlen durch.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auf Ibiza und Formentera warnt der Wetterdienst Aemet vor extremer Waldbrandgefahr. Auf Mallorca ist diese derzeit nicht gegeben. Nachts reicht bei Tiefstwerten von 16 Grad in der Inselmitte, 18 Grad an der Küste ein leichtes Deckchen.

Am Donnerstag geht es ähnlich weiter. Der Wind weht zügig aus südlicher Richtung, wobei wohl nicht mehr ganz so stark wie am Mittwoch. Erneut gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, am Abend sind im Westen der Insel ein paar Regentropfen möglich. Diese würden dann den Saharastaub mit sich führen. Die Temperaturen sind im Vergleich zum Vortag unverändert.

Am Freitag steigt die Regenwahrscheinlichkeit leicht an. Die Temperaturen befinden sich in einem leichten Abwärtstrend. 25 Grad werden es aber locker noch.

Das Wetter am Wochenende wird wohl nicht besonders schön. Die Temperaturen sinken weiter. Regen mit heftigen Gewitter und Hagel sind am Samstag möglich, Zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Am Sonntag gibt es mehr Sonne. Ein paar Regentropfen kann bei einer Regenwahrscheinlichkeit von derzeit 30 Prozent in Palma de Mallorca aber nicht ausgeschlossen werden. /rp