Strandbuden an Naturstränden der Ostküste werden verboten

An den Naturstränden im Osten von Mallorca soll es künftig verboten sein, saisonweise Strandbuden aufzustellen. Das sieht eine Naturschutzverordnung vor, die seit Dienstag (20.10.) zur Einsichtnahme ausliegt. Sollte der Plan mit dem Titel "Xarxa Natura 2000 de la Costa del Llevant" in der aktuellen Fassung beschlossen werden, gehören Verkaufsbuden wie die an der Cala Varques der Vergangenheit an. Die Norm umfasst die Strände Cap Vermell, Costa de Llevant, Punta de n'Amer, Àrea marina Costa de Llevant, Cales de Manacor, Portocolom und Punta de Ras.

Die sieben Küstengebiete werden zu sogenannten Besonderen Schutzzonen (Zona de Especial Conservación, ZEC) erklärt, in denen die Lebensräume von Flora und Fauna mit den Aktivitäten des Menschen in Einklang gebracht werden müssen. Geschützte Tierarten sollen möglichst wenig gestört werden. Poseidongraswiesen werden geschützt, das Ankern eingeschränkt und die Fischerei stärker überwacht. /tg