Corona: Armengol soll schlechtes Vorbild gewesen sein

Armengol steht in der Kritik, weil sie sich möglicherweise nicht an die von ihrer Regierung auferlegten Regeln gehalten hat. Foto: DM

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol steht in der Kritik, bei den neuen Corona-Beschränkungen ein schlechtes Vorbild gewesen zu sein. Augenzeugen wollen sie dabei gesehen haben, wie sie sich nachts in einer Bar in Palma de Mallorca aufgehalten haben soll. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Donnerstag (22.10.) berichtet, hätten sich Anwohner in der Nacht auf den Mittwoch, 7. Oktober wegen Ruhestörung beschwert, weil aus der Bar Hat in Palmas Innenstadt noch um zwei Uhr morgens Lärm drang. Nach Informationen des "Diario" hätte die Bar um 1 Uhr schließen müssen. Als wenig später die Ortspolizei vorbeischaute, sollen sie die Regierungschefin der Inseln vor der Tür angetroffen haben. Angeblich habe der Barbetreiber gegenüber den Polizisten ausgesagt, er habe sich nicht getraut, die Bar zu schließen, zumal sich die balearische Ministerpräsidentin unter den Gästen befand.

Der delikate Vorfall wurde vom Oppositionschef Biel Company (Volkspartei, PP) während der Parlamentsdebatte erwähnt, in der Armengol nur Stunden zuvor weitere Beschränkungen privater Treffen angekündigt hatte. Company nannte die sozialistische Regierungschefin nicht beim Namen, ermahnte sie aber, dass sich "alle an die Regeln halten müssen", und sprach Armengol dabei direkt an: "Wir müssen alle Verantwortung zeigen und die Bedingungen erfüllen, wie das Maskentragen, und wer sich nicht daran hält, muss sich dafür verantworten. Aber alle, Frau Armengol", sagte Company in der Parlamentsdebatte.

Noch ist unklar, ob der Vorfall auch von der Ortspolizei Palma aufgenommen wurde. Bei Verstößen gegen die Sperrstunde werden für gewöhnlich ausschließlich die Personalien der Barbetreiber aufgenommen, nicht die der Gäste. Armengol hatte private Treffen erst am Dienstag auf maximal sechs Personen beschränkt und von "allen größeres Engagement" bei der Einhaltung der Anti-Corona-Maßnahmen eingefordert. Offiziell gibt es bislang keine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Die Pressestelle beschränkte sich zunächst darauf, gegenüber dem "Diario" zu betonen, dass man "keine Lügen kommentieren" werde. /tg