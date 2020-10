Mallorca will Reiturlaub auf der Insel fördern

Mallorca will den Reitsport auf der Insel verstärkt für touristische Angebote bewerben. Das erklärte Inselratspräsidentin Catalina Cladera nach einem Treffen mit Vertretetern des Reitsports am Donnerstag (22.10.) an der Pferderennbahn in Manacor. Bei dem Treffen wurden das Ergebnis einer Marktstudie und die entsprechenden Chancen für den Reiterurlaub auf Mallorca erörtert, für den man großes Potenzial sehe.

Cladera betonte, dass das verstärkte Angebot von Reiturlaub dazu beitragen könne, die Nebensaison zu beleben. Außerdem handele es sich beim Reitsport um eine "nachhaltige und kulturell tief in der Insel verwurzelte" Aktivität. Die Marktstudie habe ergeben, dass der Sektor zur Zeit etwa 100 Millionen Euro auf Mallorca erwirtschafte und dass Reiterferien international eine hohe Nachfrage haben. Hauptzielgruppe seien Frauen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Die Besucherinnen kämen hautsächlich aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien.Wachstumspotenzial gebe es zudem bei Urlauberinnen aus USA und China. /tg