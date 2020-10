Tropennächte im Herbst auf Mallorca

So sah es am Freitagmorgen in Peguera aus.

So mancher Bewohner von Sóller im Nordwesten von Mallorca hatte Mitte der Woche wohl wie in so mancher heißer Sommernacht Durchschlafprobleme: Zwei Tage hintereinander zeigte das Thermometer in den frühen Morgenstunden um die 25 Grad an, und das im Herbst. Schuld war wieder einmal das Wetterphänomen des Föhns. Wind, der aus Südosten weht (xaloc), ließ die Temperaturen im Orangen-Tal ansteigen.

Der Föhneffekt entsteht, wenn sich die Luft in der Atmosphäre anheizt und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit schnell sinkt.

Laut der Daten der Wetterstation in Sa Vinyassa sanken die Temperaturen von Dienstag (20.10.) auf Mittwoch (21.10.) nicht unter 24 Grad. Auch von Mittwoch (21.10.) auf Donnerstag (22.10.) war es nie kälter als 25 Grad. Tagsüber blieben die Temperaturen ebenfalls bei diesen Werten.

Aus meteorologischer Sicht haben die Bewohner von Sóller, da die 20-Grad-Marke überschritten wurde, zwei Tropennächte hinter sich. Für die aktuelle Jahreszeit sind Wetterphänomene dieser Art eher ungewöhnlich, wenn auch keine Ausnahme. Im Lauf des Freitags (23.10.) werden sich die Temperaturen im Sóller-Tal dann den eigentlich im Herbst vorherrschenden annähern.

Auch in anderen Orten auf der Insel war es in den vergangenen Tagen im spanienweiten Vergleich ungewöhnlich warm: Am Donnerstag (22.10.) wiesen Banyalbufar, Pollença, Muro, Campos, Colònia de Sant Pere, Porreres und Artà landesweit die höchsten Temperaturen auf. In Banyalbufar und Pollença erreichten die Temperaturen 28,4 Grad. In keinem anderen Orten Spaniens wurden am selben Tag höhere Werte gemessen. An dritter Stelle stand Muro mit 28 Grad, gefolgt von Campos mit 27,9 Grad, Colònia de Sant Pere mit 27,7 sowie Porreres (27,5) und Artà (27,4).

Wetter-Experte Miquel Salamanca von IB3 erklärte auf Twitter, wie es dazu kam, dass auf Mallorca derart hohe Temperaturen gemessen wurden. Aus dem Süden von Mauretanien sei eine Wärmefront über Mallorca gezogen, weiter gen Norden. Auch für Freitag (23.10.) sind auf der Insel außergewöhnlich hohe Temperaturen gemeldet.

Das sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage

Der Freitag (23.10.) hat teilweise bewölkt begonnen. In einigen Teilen der Insel sind gelegentliche Schauer nicht ausgeschlossen. In Palma de Mallorca und Felanitx erreichen die Temperaturen 23 Grad, in Sa Pobla 24 Grad. Der Wind weht aus Westen und Südwesten.

Am Samstag (24.10.) sieht es ähnlich aus. Der Tag startet mit einigen Wolken am Himmel und im Osten mit örtlichen Schauern, die teilweise von Sturm begleitet werden. Am Nachmittag klart der Himmel auf. Der Wind weht aus Norden und dreht am Nachmittag in Richtung Südwesten. Für Palma de Mallorca sind 22 Grad gemeldet, für Felanitx 23 Grad.

Etwas bewölkter als der Vortag startet der Sonntag (25.10.). Gelegentlich kann es zu leichten Schauern kommen. In Pollença etwa beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 30 Prozent. Vor allem am Nachmittag weht ein starker Wind aus Südwesten. In Sa Pobla klettern die Temperaturen auf 24 Grad, für Palma de Mallorca sind 23 Grad gemeldet.

Genießen Sie das gute Wetter am Wochenende! Am Montag (26.10.) kühlt es etwas ab und die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf teilweise über 50 Prozent. /sw /lm