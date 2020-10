Wird am Sonntag der Alarmzustand ausgerufen?

Aufgrund der steigenden Corona-Infizierungen fordern immer mehr Regionen Spaniens die Ausrufung des Alarmzustands.Wie am Samstag (24.10.) bekannt wurde, ist für Sonntag (25.10.) eine außerordentliche Sitzung des Ministerrats geplant, in dem dieser Forderung nachgegangen werden kann. Das spanische Parlament hat einer möglichen Ausrufung des Alarmzustands in ganz Spanien bereits zugestimmt.

Der "Estado de Alarma" macht es möglich, dass coronabedingte Restriktionen schneller und von Madrid aus angeordnet umgesetzt werden dürfen. Auch Grundrechte wie die Bewegungsfreiheit können so eingeschränkt werden. Wie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez betonte, wolle man einen landesweiten Lockdown wie im Frühjahr aber vermeiden. Erst am Freitag hatte sich Sánchez an die Bevölkerung gewandt und betont, dass dem Land einige "harte Monate" bevorstünden. /somo

Aktualisierungen folgen