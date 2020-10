Reiterin bei Can Picafort schwer verletzt

Eine junge Frau ist am Samstagnachmittag (24.10.) auf Mallorca bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Rettungskräfte auf der Insel bekannt gaben, ritt die Jugendliche gegen 19.20 Uhr auf einem Pferd durch den Küstenort Can Picafort. Wie es heißt, sei am Kreisverkehr von Son Bauló plötzlich ein herannahendes Auto direkt in das Tier hineingefahren.

Die Reiterin stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. In kritischem Zustand wurde sie ins Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Auch über den Gesundheitszustand des Autofahrers und des Pferdes war zunächst nichts bekannt. /somo