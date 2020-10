Tourismusmesse ITB in Berlin findet auch 2021 virtuell statt

In diesem Jahr ist die größte Tourismus-Messe der Welt, die ITB in Berlin, mit dem Beginn der Corona-Pandemie im März zusammengefallen. Nur vier Tage vor dem geplanten Beginn der Veranstaltung, die auch für Mallorca und die anderen Balearen-Inseln von großer Bedeutung ist, musste die Messe abgesagt und in stark verkleinertem Format digital abgehalten werden. Für 2021 haben Hoteliers und andere Akteure aus der Tourismusbranche schon jetzt die Planungssicherheit, dass die ITB komplett in digitaler Form stattfinden wird.

Das Treffen wird zwischen dem 9. und dem 12. März 2021 vonstatten gehen und ausschließlich für Fachpublikum ausgetragen. Damit haben die Veranstalter einen Tag mehr als sonst üblich für den Austausch der Akteure aus aller Welt vorgesehen. Detaillierte Informationen gebe es ab dem 16. November, heißt es auf der Website der ITB.

Im Internet wird das Fachpublikum direkt angesprochen: "Ihre Rückmeldungen in den letzten Monaten haben uns gezeigt, dass das Netzwerken, der Wissensaustausch und die neuen Geschäfte nach wie vor relevant sind." Die Branche sei gerade in diesen "herausfordernden Zeiten auf Geschäftsgespräche, fachlichen Austausch und Orientierung angewiesen", sagte ITB-Chef David Ruetz dem RBB. /jk