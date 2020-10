Weitere Boote mit Migranten kommen auf Mallorca an

Die drei Boote vor Cabrera in der Nacht auf Freitag (30.10.).

Erneut haben mehrere Boote mit Migranten Mallorca angesteuert. In der Nacht auf Freitag (30.10.) und am Morgen sind fünf Boote mit insgesamt 77 Personen vor der Südostküste der Insel aufgegriffen worden, wie das "Diario de Mallorca" berichtet.

Drei der Boote hatten die Insel Cabrera angesteuert, wurden aber bereits rund zehn Seemeilen davor vom Überwachungssystem SIVE der Guardia Civil aufgespürt. Von der Basis in Puerto Portals aus setzte sich das Seenotrettungsschiff "Acrux" in Bewegung, um die 40 Migranten aufzunehmen. Dabei handelte es sich ausschließlich um Männer. Zehn weitere Einwanderer waren bereits auf Cabrera angelangt und wurden dort festgenommen.

Ein viertes Boot wurde 50 Seemeilen vor Portocolom entdeckt. Die Guardia Civil und die Seenotrettung eilten mit dem Schiff "Illes Pitiüses" zu Hilfe, um die elf Personen an Bord aufzunehmen. Sie wurden zunächst nach Portocolom und später nach Palma de Mallorca gebracht.

Am Morgen wurden dann an der Plata d'en Bossa auf Ibiza weitere 16 Einwanderer festgenommen. Die Boote, auf denen sie ankamen, wurden noch nicht entdeckt. Die Guardia Civil geht davon aus, dass die Zahl der ankommenden Migranten in den nächsten Stunden noch weiter wächst.

Damit sind in diesem Jahr bereits 80 Boote mit knapp 1.000 Migranten auf den Balearen angekommen, allein im Oktober waren es über 300 Menschen. Die meisten Boote kommen aus der algerischen Küstenstadt Dellys. /jk