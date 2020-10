Weitere drei Flüchtlingsboote an der Küste von Mallorca

Nach 13 Booten am Vortag sind am frühen Samstagmorgen (31.10.) drei weitere Flüchtlingsboote an der balearischen Küste gesichtet worden. Zwei Boote wurden gegen 1.15 Uhr 15 Seemeilen vor Cabrera entdeckt, wie die Delegation der Zentralregierung am Morgen mitteilte. An Bord waren jeweils 15 Personen. Aufgespürt worden waren sie durch das eigens dafür eingerichtete Überwachungssystem SIVE auf Cabrera. Guardia Civil und Seenotrettung brachten die Menschen in den Hafen von Palma de Mallorca, wo sie um 4.30 Uhr eintrafen.

Gegen 5 Uhr morgens dann griff die Guardia Civil weitere 16 Bootsflüchtlinge in Portocolom (Gemeinde Felanitx) auf, nachdem sie bereits an Land gegangen waren. Ihr Boot wurde wenig später ebenfalls entdeckt. Beamte suchen laut Delegation nach weiteren Personen.

Nach ihrer Ankunft auf Mallorca werden die Migranten zunächst nach Barcelona geschickt. Dort kommen sie entweder in ein Abschiebungslager oder aber in Einrichtungen von Nichtregierungsorganisationen wie dem Roten Kreuz (mehr dazu hier). "Das sind keine Verbrecher", unterstreicht indes in einem Interview der für die Bekämpfung der irregulären Einwanderung zuständige Kommissar der Nationalpolizei. /ff