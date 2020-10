Reiterin erliegt nach Verkehrsunfall bei Can Picafort ihren Verletzungen

Eine rund 30-jährige Reiterin, die am vergangenen Wochenende beim Ausritt auf Mallorca von einem Pkw erfasst worden war, ist ihren Verletzungen erlegen. Sie starb am Freitagmorgen (30.10.) im Landeskrankenhaus Son Espases.

Zu dem Unfall war es kurz nach 7 Uhr am Morgen an einem Kreisverkehr von Can Picafort an der Nordostküste von Mallorca gekommen. Die junge Frau aus Valldemossa überquerte den Kreisverkehr, als sie von einem Lieferwagen erfasst wurde. Sie stürzte zu Boden und erlitt eine schwere Verletzung am Kopf. Notfallmediziner versorgten die Frau, sie wurde in kritischem Zustand auf der Intensivstation eingeliefert.

Der Fahrer ergriff die Flucht, wurde aber wenige Stunden später festgenommen. Ein Alkoholtest ergab deutlich erhöhte Werte. /ff