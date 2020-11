94,1 Prozent weniger Balearen-Urlauber aus dem Ausland im September

Die Entwicklung war klar, jetzt gibt es offizielle Zahlen für den Einbruch bei der Zahl der Mallorca-Urlauber im September. So sank die Zahl der ausländischen Balearen-Besucher im Jahresvergleich um 94,1 Prozent auf knapp 120.000. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Frontur-Studie hervor, die das spanische Statistikamt am Dienstag (3.11.) veröffentlicht hat.

Für den Zeitraum der ersten neun Monate des laufenden Jahres beträgt das Minus 86,9 Prozent. Registriert wurden auf den Inseln in dem Zeitraum lediglich knapp 1,6 Millionen ausländische Urlauber.

Die Balearen sind damit im spanischenweiten Vergleich mit am stärksten vom Einbruch in Folge der Corona-Pandemie und der Reisewarnungen betroffen. Insgesamt betrug das Minus in Spanien im Vergleich zum September vergangenen Jahres 70,8, in den ersten neun Monaten 66,4. /ff