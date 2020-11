Neue Quarantäne-Regeln bei Einreise nach Deutschland nehmen Form an

Allmählich zeichnet sich ab, unter welchen Bedingungen Reisen zwischen Mallorca und Deutschland auch in der Zeit vor und um Weihnachten möglich sein werden. Mit Berlin und Brandenburg verabschiedeten die ersten Bundesländer am Dienstag (3.11.) Verordnungen, die die zwischen Bund und Ländern beschlossene Muster-Quarantäne-Verordnung umsetzen, die spätestens ab Montag (9.11.) in Kraft treten soll. Bei den meisten anderen Bundesländern steht die Entscheidung noch aus. Als Tendenz zeichnet sich aber ab: Die mindestens fünftägige Quarantäne-Pflicht gilt vor allem bei Urlaubsreisen. Wer nahe Verwandte besuchen möchte kann dies - zumindest in Brandenburg und Berlin - weiterhin mit einem gültigen negativen Testergebnis aus dem Ausland tun.

Das gilt noch bis zum 8. November

Die Länder hatten sich Mitte Oktober darauf verständigt, die bislang gültigen Quarantäne-Regeln anzupassen. Die bisherigen Regeln bleiben noch bis zum 8. November gültig und besagen verkürzt Folgendes: Wer nach Deutschland einreist und sich in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss einen negativen PCR-Test - nicht älter als 48 Stunden - vorweisen. Ansonsten muss sich der Einreisende in Quarantäne begeben und binnen drei Tagen einen Test in Deutschland machen. Sobald ein negatives Ergebnis vorliegt, darf er die Quarantäne verlassen. Zunächst wurden dafür kostenlose Testzentren an den Flughäfen eingerichtet.

Das gilt ab Montag, 9. November

Der Beschluss von Bund und Ländern legt unter anderem fest, dass alle Einreisenden aus Risikogebieten mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen müssen, bevor sie diese durch ein negatives Testergebnis abbrechen können. Für Mallorca, das wie das spanische Festland weiterhin zum Risikogebiet gehört, bedeutet diese Regelung theoretisch das Ende für Urlaubsreisen. Allerdings sieht die Musterverordnung auch Ausnahmen für die Quarantänepflicht vor, die es Mallorca-Residenten erleichtern könnten, ihre Familie in Deutschland zu besuchen. Oder umgekehrt Reisen nach Mallorca zu ermöglichen, wenn man dort nahen Verwandten einen Besuch abstatten möchte. Diese Regelungen müssen aber zunächst von den Ländern bestätigt werden, denn die Musterverordnung stellt eindeutig fest: Es gilt das Recht der jeweiligen Bundesländer.

Berlin und Brandenburg beschlossen nun ihre Verordnungen und bestätigten die in der Musterverordnung vorgesehenen Regeln. Bei anderen Bundesländern steht die Entscheidung noch aus. Auf dieser Website halten wir Sie über die jeweils neu geltenden Verordnungen auf dem Laufenden.

Land Brandenburg

Die neue Quarantäneverordnung tritt am Montag (9.11.) in Kraft und gilt zunächst bis 15. Dezember 2020, heißt es in der Presseerklärung vom Dienstag (3.11.). Man setze damit die Muster-Quarantäneverordnung des Bundes vom 14. Oktober um.

Wie vorgesehen wird die allgemeine Quarantäne-Dauer von 14 auf 10 Tage verkürzt. Dafür darf die Quarantäne frühestens fünf Tage nach der Einreise durch ein negatives Testergebnis beendet werden. Wörtlich heißt es: "Dieser Test darf frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden." Wenn binnen zehn Tagen nach der Einreise für Covid-19 typische Symptome auftreten, muss die Person einen weiteren Test machen lassen.

Ausgenommen von der Quarantänepflicht gelten "für Berufspendler, für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende, für den 'kleinen Grenzverkehr' (Aufenthalte bis zu 24 Stunden) sowie für Besuche von Verwandten ersten Grades oder Lebenspartnern", heißt es in der Presseerklärung. Die Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher erklärte nach dem Kabinett: "Es ist wichtig, dass die Länder bei den Vorschriften zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende aus ausländische Risikogebieten einheitlich vorgehen. Deswegen setzen wir in Brandenburg die Muster-Verordnung des Bundesinnenministeriums eins zu eins um."

Die Muster-Verordnung sieht vor, dass beim "Besuch von Verwandten ersten Grades", keine Quarantäne notwendig ist. Dauert der Aufenthalt zudem weniger als drei Tage (72 Stunden), ist kein PCR-Test nötig. Soll der Besuch länger als drei Tage dauern, reicht es - wie bisher - ein negatives Testergebnis vorzulegen, sofern der Test weniger als zwei Tage alt ist.

Familienbesuche sind damit sowohl in Deutschland, als auch auf Mallorca möglich. Denn wörtlich heißt es in der Musterverordnung: "Personen, die aus einem Risikogebiet einreisen, um [im Land] Verwandte ersten Grades oder den nicht dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten zu besuchen oder die den Besuch aufgrund eines geteilten Sorgerecht oder Umgangsrechts vornehmen, sind bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden von der Absonderungspflicht ausgenommen (Buchstabe a). Gleiches gilt für Personen, die sich zu den vorgenannten Zwecken in einem Risikogebiet aufgehalten haben und anschließend in [das Land/den Freistaat/die Freie Hansestadt Bremen/ die Freie und Hansestadt Hamburg] einreisen."

Berlin

Unterdessen beschloss der Berliner Senat am Dienstag (3.11.) die elfte Änderung der Infektionsschutzverordnung. Damit passe man die Regelungen der Muster-Quarantäneverordnung an. Der genaue Text der Verordnung wurde zunächst nicht bekannt. Da der Berliner Senat zur Zeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz innehat, kommt dem Beschluss eine gewisse Signalwirkung zu.

Weitere Bundesländer

Diese Meldung wird aktualisiert, sobald die Beschlüsse weiterer Bundesländer vorliegen. Weder dem Bundesinnenministerium, noch dem Bundesgesundheitsministerium noch das Robert-Koch-Krankenhaus liegt zur Zeit eine Übersicht über die Beschlüsse der einzelnen Länder vor. Eine Website mit einer Übersicht der Regelungen gibt es zur Zeit nicht. /tg

