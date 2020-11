Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen auf Mallorca wieder

Der Sonne fällt es zur Wochenmitte auf Mallorca etwas schwerer, sich gegen die Wolken durchzukämpfen. Dafür wird es zum Wochenende hin wieder wärmer: Der Mittwoch (4.11.) hat bewölkt begonnen. Die Temperaturen schaffen es zur Wochenmitte nicht über 20 Grad. Auch Regenschauer können vor allem am Vormittag örtlich nicht ausgeschlossen werden. In Sa Pobla etwa beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 90 Prozent, am Nachmittag noch 55 Prozent. In Palma de Mallorca und Santanyí meldet der spanische Wetterdienst Aemet dann zumindest 35 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Der Wind weht aus Osten und Nordosten. Nachts fallen die Temperaturen, etwa in Palma de Mallorca, auf 14 Grad ab.

Auch am Donnerstag (5.11.) ziehen schon am Vormittag immer wieder Wolken über die Insel. Im Lauf des Nachmittags zieht sich der Himmel dann noch mehr zu. Dafür steigen die Temperaturen leicht an, in Palma de Mallorca etwa auf 22 Grad, in Sa Pobla und Santanyí auf 21 Grad. Örtlich kann es Schauer geben, die teilweise von Sturm begleitet werden. Auch am Donnerstag weht aus Osten und Nordosten ein örtlich sehr starker Wind. Für nachts meldet der spanische Wetterdienst etwa in der Balearen-Hauptstadt 15 Grad.

Am Freitag (6.11.), pünktlich zum Beginn des Wochenendes, ziehen die Temperaturen noch etwas an: Für Palma de Mallorca sind 24 Grad gemeldet, für Artà und Santanyí 23 Grad. Nachts pendeln sich die Temperaturen auf der Insel auf circa 16 Grad ein. Aus Südosten und Osten weht ein teilweise starker Wind. Am Himmel ziehen immer wieder Wolken vorbei. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 25 Prozent in Artà am höchsten.

Fürs Wochenende meldet der spanische Wetterdienst Aemet derzeit Temperaturen wie am Freitag, die Regenwahrscheinlichkeit steigt jedoch örtlich am Vormittag auf bis zu 80 Prozent, etwa in Palma de Mallorca oder Sa Pobla. Am Nachmittag wird es in den meisten Teilen der Insel wohl trocken bleiben. /sw