Mallorca will Corona-Tests für ankommende Urlauber

Die balearische Landesregierung prüft, Corona-Tests bei ankommenden Urlaubern aus dem Ausland und vom spanischen Festland vorzunehmen, die keinen Test bereits vor ihrer Abreise haben machen lassen. Das hat der balearische Tourismusminister Iago Negueruela laut der Nachrichtenagentur Efe nach einem Treffen mit Vertretern der Hoteliers auf Mallorca am Donnerstag (5.11.) angekündigt. Auf diese wolle man die Balearen so schnell wie möglich wieder als sicheres Reiseziel positionieren.

Ziel sei es eigentlich gewesen, dass im Rahmen europäisch einheitlicher Regelungen PCR-Tests bereits im Ursprungsland der Urlauber ausgeführt werden, so der Minister. Aber wenn dies nicht möglich sei, werde die Landesregierung garantieren, dass Test ausgeführt würden.

Mit einem neuen Gesundheitskonzept solle der touristische Motor der Inseln ab der Osterwoche wieder angeworfen werden. Bis dahin werde man definieren, welche Tests gemacht werden könnten und welche weiteren Maßnahmen an den Flughäfen und in den Häfen möglich seien. Im März müsse es wieder losgehen, so Negueruela.

Die Kontrolle in Flughäfen und Häfen sei unerlässlich, so auch Hotelierssprecherin Maria Frontera. Die sanitäre Sicherheit werde der entscheidende Faktor sei, damit der Tourismus wieder umfassend anlaufen könne. Im Moment liege alles auf Eis, es gebe keine Nachfrage.

Wie es mit den Tests funktionieren könnte, machen bald die Kanaren vor. Die Inselgruppe im Atlantik will ab dem 14. November nur noch jenen Besuchern den Aufenthalt gestatten, die an der Rezeption ihrer Unterkunft ein Testergebnis vorlegen können, das bezeugt, dass sie nicht mit Covid-19 infiziert sind.

Thema war auf dem Treffen außerdem die Verlängerung der Maßnahmen zum Kurzarbeitergeld bis zum Neustart der Saison. /ff

