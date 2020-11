Spätsommer auf Mallorca - und das im November

Zum Wochenende steigen die Temperaturen auf Mallorca wieder: Am Freitag (5.11.) bleibt die Insel zwar von Wolken bedeckt. In der Inselhauptstadt Palma de Mallorca sind maximal 25 Grad gemeldet, Sa Pobla folgt mit 24 Grad, in Lluc bleibt es bei 19 Grad relativ frisch. Zum Abend kühlt es auf der Insel ab. Vor allem in Inca sinken die Temperaturen nachts auf 15 Grad. Lokale Regenschauer und starker Wind aus Osten und Südosten sind wahrscheinlich.

Der Samstag (7.11.) startet überwiegend bedeckt und regnerisch in den meisten Inselregionen. Die Temperaturen liegen tagsüber in Palma de Mallorca sowie Sa Pobla bei 23 Grad. Felanitx schließt sich mit 22 Grad hinten an. In Lluc bleibt es mit 18 etwas kälter. Pollença erreicht als einziger Ort 24 Grad. Abends sinken die Temperaturen wieder. In Santa Maria del Camí sowie Santanyí liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 95 Prozent. Teilweise gibt es dazu Wind.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus.

Am Sonntag (8.11.) meldet der spanische Wetterdienst Aemet mehr Sonnenschein, es soll zudem trocken bleiben. Sa Pobla und Felanitx erreichen maximal 24 Grad, gefolgt von Palma de Mallorca mit 23 Grad. Auch Lluc schafft es auf angenehme 21 Grad. In Pollença wird die 25-Grad-Marke geknackt. Der letzte Tag der Woche bringt noch einmal viel Wind von Süden aus nach Westen.

Inselbewohner dürfen sich auf milde Temperaturen für den November auch in der nächste Woche freuen, denn sie bewegen sich weiterhin um die 20-Grad-Marke und sogar höher. Am Montag (8.11.) sind Höchstwerte von 25 Grad zu erwarten. Auch Palma de Mallorca kommt auf 24 Grad. Beständige Temperaturen gibt es in Lluc mit 20 Grad. Dennoch zeigen sich auch zwischendurch Wolken am Himmel. Leichte Windböen begleiten den Wochenstart. /lm