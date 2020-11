23-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs einer 18-Jährigen festgenommen

Ein Beamter der Guardia Civil an der Haltestelle in Binissalem.

Beamte der Guardia Civil haben einen 23-Jährigen festgenommen, der an der Zug-Haltestelle von Binissalem und auf der Fahrt von dort nach Palma de Mallorca eine 18 Jahre alte Frau sexuell missbraucht haben soll.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 8. Oktober, vormittags. Wie das 18-jährige mutmaßliche Opfer gegenüber den Beamten bekannt gab, habe der Mann sie sexuell belästigt und mehrmals an ihrem Po berührt, als sie an der Haltestelle in Binissalem auf den Zug wartete. Als der Zug dann kam, sei der mutmaßliche Täter dann mit ihr eingestiegen, habe sich neben sie gesetzt und sie erneut unsittlich berührt.

Eine andere Frau, die von dem Vorfall mitbekam, kam der 18-Jährigen zu Hilfe und forderte sie auf, sich neben sie zu setzen, was dem mutmaßlichen Täter nicht gefiel.

Auf den Aufnahmen der Sicherheitskameras sahen die ermittelnden Beamten dann, dass der 23-Jährige in der Nähe der Ticket-Validierer wartete und dort potenziellen Opfern auflauerte. Dann folgte er der jungen Frau bis zum Gleis, setzte sich neben sie und begann, sie zu berühren.

Der mutmaßliche Täter ist den Beamten der Guardia Civil bereits bekannt, wegen ähnlicher Vorfälle in Inca, Sineu und Eivissa. /sw