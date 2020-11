176 Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen am Wochenende in Palma de Mallorca geahndet

Die Nationalpolizei in Palma de Mallorca hat am Wochenende (7./8.11.) 176 Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen geahndet. Die Beamten hatten verschiedene Kontrollen auf Straßen und in Geschäften durchgeführt.

So wurde die Polizei unter anderem in den frühen Morgenstunden vom Samstag in einem Bordell vorstellig. Gegen einen Freier wurde ein Geldbußverfahren eingeleitet, da er sich nicht an die nächtliche Ausgangssperre gehalten hat. Zwei weitere Verfahren haben die Beamten gegen das Lokal selbst eingeleitet.

In der selben Nacht stießen die Polizisten auch auf eine wilde Sause von einigen Jugendlichen. Sieben Minderjährige feierten auf einer Dachterrasse eine feuchtfröhliche Grillparty. Erlaubt sind jedoch nach den derzeitigen Regeln nur Zusammenkünfte von sechs Personen. Zudem hatten zwei der Jugendlichen auch noch Drogen dabei.

Weitere Strafen gab es in Fällen, in denen keine vorgeschriebene Atemmaske getragen, der Mindestabstand nicht eingehalten oder gegen das Rauchverbot verstoßen wurde. /rp