65-Jähriger fällt auf Feigenkaktus in Illetes

Ein 65-Jähriger ist am Sonntag (8.11.) auf Mallorca auf einen Kaktus gefallen. Die Feuerwehr musste ihn retten.

Der Mann war in Illetes angeln. Beim Rückweg strauchelte er nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gegen 15.15 Uhr auf einer Treppe und fiel in einen Feigenkaktus. Zahlreiche Stachel bohrten sich in seinen Körper. Vor Schmerz konnte sich der 65-Jährige selbst nicht befreien.

Die Feuerwehr half dem Mann aus der misslichen Lage. Der Rettungsdienst sorgte dafür, die Stachel zu entfernen und die Wunden zu desinfizieren. /rp