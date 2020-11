Corona-Appell an Bevölkerung von Porto Cristo und Pollença

Das balearische Gesundheitsministerium ruft in einer Pressemitteilung von Dienstag (10.11.) die Bewohner von Pollença und Porto Cristo dazu auf, die Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln im Kampf gegen Covid-19 ernster zu nehmen. In beiden Orten auf Mallorca sei die Inzidenz in der vergangenen Woche deutlich angestiegen.

Wie es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums heißt, habe das Gesundheitsamt in Porto Cristo 38 neue Coronafälle zwischen dem 2. und dem 9. November erfasst. Die lokale 14-Tagesinzidenz stieg damit von 290 auf 484 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die positive Testrate stieg innerhalb der vergangenen sieben Tage von 7,56 Prozent auf 11,59 Prozent.

Derweil wurden in Pollença in der vergangenen Woche 48 neue Infizierungen registriert. Die lokale 14-Tages-Inzidenz stieg von 104 auf 375 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Positiv-Testrate stieg innerhalb einer Woche von 6,1 Prozent auf 12,6 Prozent.

Sowohl in Porto Cristo als auch in Pollença seien die Infektionsherde im häuslichen, familiären oder sozialen Umfeld entstanden. "Die korrekte Nutzung der Maske, das Abstandhalten von mindestens 1,5 Metern, das regelmäßige Handewaschen und das Lüften in geschlossenen Räumen sind fundamental, um der Ansteckung mit dem Coronavirus vorzubeugen", erinnert das Gesundheitsministerium in der Pressemitteilung. Auch das Limit von maximal 6 Personen bei privaten Treffen müsse eingehalten werden, ebenso wie die nächtliche Ausgangssperre von Mitternacht bis 6 Uhr morgens.





Intervention in Seniorenheimen

Derweil hat das balearische Gesundheitsministerium vorübergehend die Leitung von zwei weiteren Seniorenheimen auf Mallorca übernommen. Es handelt sich sowohl um das Altenwohnheim am Hospital de Llevant in Porto Cristo, in dem durch einen Infektionsherd zehn Bewohner und drei Mitarbeiter angesteckt wurden, als auch um das Wohnheim Domus Vi Santanyí. Dort sind aktuell vier Bewohner mit Covid-19 infiziert. Hinzu kommen vier angesteckte Mitarbeiter. /somo

