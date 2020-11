Festnahme: Schweizer prügelt auf schwules Pärchen ein

Die Policía Nacional hat am Samstag (7.11.) einen Schweizer auf Mallorca festgenommen, der ein schwules Pärchen angegriffen hatte. Auslöser war wohl ein Kuss zwischen den beiden.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in Palmas Viertel Pere Garau. Der 27-Jährige sah laut einer Pressemitteilung der Polizei, wie sich die beiden Männer in einer Bar küssten. Daraufhin beleidigte der Schweizer die Schwulen. Dabei blieb es nicht. Einen der Männer attackierte er am Rücken, den anderen schlug er ins Gesicht.

Augenzeugen riefen die Polizei und trennten den Angreifer von den Männern. Die Beamten nahmen den Schweizer fest, der sich nun wegen eines Hassdelikts verantworten muss. Das Pärchen hat den Angriff relativ unbeschadet überstanden. /rp