Weiter sommerliches Wetter im November auf Mallorca

Die Sonnencreme darf derzeit noch nicht im Schrank verschwinden. Das Wetter zeigt sich dieser Tage auf Mallorca spätsommerlich - im November! Einen neuen Rekord hat die Insel schon aufgestellt.

So gab es am Wochenende erstmals seit Aufzeichnung der Wetterdaten auf Mallorca, das sind 42 Jahre, eine Tropennacht im November in Palma. Von einer solchen ist die Rede, wenn die Temperaturen nachts nicht unter 20 Grad sinken.

Der Mittwoch ist mit einem knallblauen Himmel und viel Sonnenschein gestartet. Angeblich soll es im Tagesverlauf zuziehen und eventuell noch regnen. Danach sieht es derzeit aber nicht aus, Der Wind weht schwach, die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad inselweit.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Wer bei dem ganzen Sonnenschein sich nochmal in die Fluten werfen will, kann sich an der Playa de Palma auf 19 Grad Wassertemperatur einstellen. Da es derzeit kaum Wellen gibt, ist das Wetter auch ideal für eine Runde Stand-up-Paddeln. Die Entscheidung sollte nicht lange aufgeschoben werden, denn 17.37 Uhr geht schon die Sonne unter.

In der Nacht soll es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet frisch werden. In der Inselmitte kühlt es auf 9 Grad ab, an den Küsten bleibt es milder. In Palma de Mallorca werden 13 Grad erwartet.

Am Donnerstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen knacken wieder die 20-Grad-Marke.

Gen Wochenende sollen die Temperaturen tatsächlich leicht ansteigen. Freitag und Samstag werden es bis zu 23 Grad, am Sonntag gar 24 Grad. Ansonsten setzt sich der Sonne-Wolken-Mix pausenlos fort. Am Freitagnachmittag steigt kurz die Regenwahrscheinlichkeit. Dabei dürfte es sich aber nur um ein paar Tropfen handeln. Dabei wäre Niederschlag nicht so schlecht, da die Stauseen derzeit nicht sonderlich gefüllt sind. Danach sieht es aber auch nicht in der neuen Woche aus. Dann bleibt das Wetter weiter spätsommerlich. Verrückter November! /rp