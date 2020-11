Bei dem Wetter auf Mallorca werden die Deutschen neidisch

Der goldene Herbst nimmt kein Ende auf Mallorca. Die Temperaturen liegen weiterhin jenseits der 20-Grad-Marke und die Sonne gönnt sich kaum Pausen.

Das Wochenende startet am Samstag neblig und bewölkt. Tagsüber gibt es dann einen Sonne-Wolken-Mix, wobei die Anzahl der Wolken gen Abend abnimmt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad. Das Meer soll laut dem spanischen Wetterdienst Aemet an der Playa de Muro und an der Playa de Palma 19 Grad warm sein.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Nach dem Sonnenuntergang gegen 17.36 Uhr wird es kühl und ein Jäckchen muss angezogen werden. Die Tiefstwerte der Nacht liegen bei 11 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bleibt es milder. Im Stadtgebiet von Palma de Mallorca sinken die Temperaturen nicht unter 16 Grad.

Das Wetter am Sonntag knüpft fast nahtlos an den Vortag an. Bei ähnlichen Temperaturen gibt es erneut einen Sonne-Wolken-Mix mit tendenziell unbewölktem Himmel am Abend.

Die neue Woche startet trocken. Wobei die Regenwahrscheinlichkeit im Verlauf dann langsam zunimmt. /rp