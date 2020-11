Guardia Civil entdeckt Flüchtlingsboot in Santanyí

Ein Flüchtlingsboot hat am Sonntag (15.11.) Mallorca erreicht. Die Guardia Civil von Santanyí hat fünf Migranten aufgegriffen. Nach weiteren Ankömmlingen wird gesucht.

Das Boot kam am Morgen in der Cala Esmeralda in der Gemeinde Santanyí an. An Land, per Hubschrauber und auf dem Meer sucht die Polizei nun nach weiteren Flüchtlingen. Die fünf aufgegriffenen Migranten wurden in den Hafen von Palma de Mallorca gebracht, wo sie auf das Coronavirus getestet werden.

Insgesamt haben die Balearen in diesem Jahr 104 Boote mit 1.349 Personen erreicht. /rp

