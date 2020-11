Mallorca-Einreise mit PCR-Test: So soll kontrolliert werden

Platz gibt es zur Zeit genug am Flughafen. Drei Säle sollen nun für Ankömmlinge ohne Testergebnis reserviert werden.

Eine Woche, bevor die neue Testpflicht für Mallorca-Reisende in Kraft tritt, bereitet man sich am Flughafen Palma de Mallorca auf die Umsetzung der Kontrolle vor. Nach einem Treffen der zuständigen Behörden am Dienstag (17.11.) war klar: "Jeder muss bei der Einreise durch eine Kontrolle", erklärte der MZ ein Sprecher der Zentralregierung auf den Balearen. Je nach Andrang werde aber nicht unbedingt jeder das Ergebnis des PCR-Tests vorweisen müssen. Wer im Formular behauptet, einen PCR-Test gemacht zu haben, ohne diesen vorweisen zu können, müsse mit empfindlichen Geldbußen rechnen, hieß es.

Das praktische Procedere am Flughafen soll laut Behördenauskunft folgendermaßen ablaufen: Die Ankömmlinge - zum Beispiel aus Deutschland - werden schon vor dem Flug von ihren Airlines über die Testpflicht aufgeklärt. Außerdem müssen sie ein Online-Formular ausfüllen, bei dem sie gefragt werden, ob sie ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests vorweisen können. Nach Beendigung des Fragebogens erhält der Einreisende einen QR-Code. Hat er angegeben, einen PCR-Test mit negativem Ergebnis gemacht zu haben, führt der QR-Code beim Scannen am Ankunftsflughafen in Palma de Mallorca zu grünem Licht. Das Testergebnis selbst müsse nur vorgewiesen werden, wenn man dazu explizit aufgefordert werde.

Wer bei dem Fragebogen jedoch angibt, dass er keinen Test gemacht hat, muss mit der Einreise warten. Der QR-Code führt zu einem roten Licht. Die Schranke bleibt geschlossen. "Für diese Passagiere, die hoffentlich die Ausnahme bleiben, stehen am Flughafen drei Säle zur Verfügung", erklärt eine Sprecherin der Flughafenverwaltung Aena der MZ am Dienstag (17.11.). Sie müssen zudem mit einer Anzeige rechnen, weil sie gegen die Pflicht verstoßen haben, mit einem gültigen Testergebnis einzureisen, heißt es bei der Vertretung der spanischen Zentralregierung.

Im ersten Raum werden diese Einreisenden per Antigen-Schnelltest auf das Virus geprüft. Im zweiten Saal können sie auf das Ergebnis warten. "Die Wartezeit beträgt etwa 15 Minuten", heißt es bei Aena. Kostenpflichtig soll der Test vorläufig nicht sein. Die Schnelltests werden dem Flughafen vom spanischen Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt. In den dritten Saal - ein Quarantäneraum - werden diejenigen geleitet, deren Testergebnis positiv ausfällt. /tg

Hintergrund: Das sind die Regelungen zur Einreise ab dem 23. November

