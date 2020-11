Offener Brief an Armengol wegen PCR-Test-Sorgen

Angesichts des Beschlusses der spanischen Regierung, ab dem 23. November ein Negativ-Ergebnis eines PCR-Tests für die Einreise aus Risikogebieten zu verlangen, ist bei der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol ein offener Brief eingegangen. "Bitte beachten Sie bei der Umsetzung dieser Regelung sowie bei der Sanktionierung der Touristen, dass es in Deutschland aufgrund unzureichender Laborkapazitäten derzeit unmöglich ist, einen PCR-Test zu absolvieren und innerhalb von weniger als 72 Stunden ein schriftliches, auf Englisch oder Spanisch abgefasstes Ergebnis zu erhalten", heißt es darin. "Darüber hinaus ist es für Reisende in der Weihnachtszeit ebenso unmöglich, da die Labore an den Feiertagen nicht oder nur eingeschränkt arbeiten werden."

Der auf Spanisch, Englisch und Deutsch verfasste offene Brief wurde am Dienstag (17.11.) per E-Mail an den Regierungssitz und mit Kopie an deutschsprachige Inselmedien versandt, Verfasser ist der deutsche Unternehmer Thomas Lamsfuss. Wie er gegenüber der Mallorca Zeitung betont, gehe es ihm um eine Debatte sowie die Suche nach einer praktikablen Lösung, nicht um einen Streit, wie im Falle des Brandbriefs von Zweithausbesitzern im Frühjahr, die gegen das Verbot zum Aufsuchen des Zweitwohnsitzes während des Lockdowns protestiert hatten. Deswegen habe er den offenen Brief auch nicht in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, so Lamsfuss.

"Bitte teilen Sie mir mit, wie wir alle im Interesse der Inseln sowie der wirtschaftlichen Lage diese Vorgehensweise optimieren können, damit wir auch einreisen dürfen", heißt es im Brief weiter. Gerade für Immobilienbesitzer sei das sehr wichtig. "Vielleicht wäre die von Ihnen bereits in der Vergangenheit angesprochenen Tests bei Ankunft auf den Balearen eine Lösung?"

Auch weitere E-Mails von betroffenen Passagieren sowie Nachfragen der MZ zeugen von der herrschenden Unsicherheit und den zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Ausführung von PCR-Tests. In der Delegation der Zentralregierung auf den Balearen wurde darauf verwiesen, dass in der Verordnung lediglich PCR-Tests akzeptiert werden. /ff

Hintergrund: Das ist die Regelung für die Einreise nach Spanien ab dem 23. November

