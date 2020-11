TaPalma beginnt mit Fachmesse und Testpflicht

Der bekannte Tapas-Wettbewerb von Palma de Mallorca - TaPalma - findet 2020 trotz Coronavirus statt, und zwar unter strengen Sicherheitsauflagen einschließlich Schnelltests. Zum Auftakt der Tapas-Woche wird am Montag (23.11.) zu einer Fachmesse im Kongresspalast geladen. Alle Teilnehmer und Besucher werden sich einem Antigen-Test unterziehen müssen, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten, erklärten die Veranstalter am Montag (16.11.).

In den Tagen danach - zwischen dem 25. und 29. November - kann das Publikum die Tapas und Cocktails in den 22 Lokalen probieren, die am diesjährigen Wettbewerb teilnehmen. In den Lokalen entscheidet jeder Wirt über das jeweilige Sicherheitsprotokoll. Die zulässige Personenzahl im Innern der Restaurants und Bars wird stark beschränkt, die Gruppengröße der Gäste am Tisch liegt zur Zeit bei maximal sechs Personen.

"Es wird ein sicheres Event und man muss es genießen", erklärte der Vorsitzende der Tapas-Jury Igor Rodríguez. "Dieses Jahr haben es alle schwer und deswegen haben wir viel Arbeit reingesteckt, damit dieses Event stattfinden kann", fügte der Vorsitzende der Cocktail-Jury, Antonio García, hinzu.

Folgende Restaurants beteiligen sich an der TaPalma 2020: