Bauaufsicht schafft Drohnen an, um illegale Mallorca-Fincas aufzuspüren

Die Bauaufsicht des Inselrats Mallorca (ADT) will illegale Bauten auf der Insel künftig auch aus der Luft aufspüren können. Dazu schafft die ADT acht Drohnen an. "Die Anschaffung ist im Haushalt 2021 vorgesehen, einen genauen Termin für den Einsatz der Drohnen gibt es noch nicht", bestätigte eine Sprecherin des Inselrats am Mittwoch (18.11.) der Mallorca Zeitung.

Im Haushalt sind acht Drohnen mit einem Wert von je 1.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich will man Mitarbeiter im technischen Umgang sowie in juristischen Fragen schulen. Der Einsatz der Drohnen soll auf solche Fälle beschränkt bleiben, bei denen während Inspektionen kein Zugang zum Grundstück gewährt wird.

Bislang wurde mit Satellitenfotos oder anderen Luftaufnahmen gearbeitet, die aber oft nicht aktuell genug waren oder bei denen wichtige Details durch die Vegetation verdeckt werden. Mit Drohnen dagegen lassen sich Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln schießen. /tg

