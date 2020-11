Warnstufen: Wind und Wellen zum Wochenende auf Mallorca

Zum Wochenende hin wird es stürmisch auf Mallorca: Der spanische Wetterdienst hat ab der Nacht von Donnerstag (19.11.) auf Freitag (20.11.) verschiedene Warnstufen ausgerufen.

Der Donnerstag (19.11.) hat zunächst nur leicht bewölkt begonnen. Im Laufe des Nachmittags zieht es dann in einigen Teilen der Insel zu. Gelegentlich kann es leichte Schauer geben. Für Palma de Mallorca sind 23 Grad gemeldet, nachts sinken die Temperaturen auf acht Grad ab. Auch in den meisten anderen Orten der Insel schaffen es die Temperaturen auf knapp über 20 Grad. Am Abend wird es laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet dann sehr windig. An den Küsten halten Sie sich dann besser nicht auf, denn ab 21 Uhr gilt im Norden und Nordosten von Mallorca Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen und Starkwind.

Auch die Vorhersage für den Freitag (20.11.) sieht nicht sonderlich rosig aus. Die Temperaturen fallen ab, in Palma de Mallorca auf 19 Grad, in Felanitx und Sa Pobla auf 18 Grad. Vor allem für den Vormittag ist fast in allen Teilen der Insel eine relativ hohe Regenwahrscheinlichkeit gemeldet. In Andratx beträgt sie etwa 65 Prozent, in Sóller 55 Prozent.

Aemet meldet für den ganzen Tag im Osten und in der Serra Warnstufe Gelb wegen Starkwind und hohen Wellen. Im Norden und Nordosten gilt bis mittags um 12 Uhr sogar Warnstufe Orange. Bis zu acht Meter hohe Wellen sollen dann auf den Küsten aufprallen. Auch der Wind dort ist stärker als in anderen Teilen der Insel. Er weht aus Norden und Nordosten und erreicht bis zu 70 km/h.

Am Samstag (21.11.) sollte es inselweit trocken bleiben. Höchstens im Norden von Mallorca kann es eventuell den ein oder anderen Schauer geben. In den meisten Orten beträgt die Höchsttemperatur am ersten Tag des Wochenendes 17 oder 18 Grad. Nachts wird es mit neun Grad in Palma de Mallorca oder sechs in Felanitx dann richtig frisch. Für den Vormittag meldet der spanische Wetterdienst an den Küsten im Norden und Nordosten Warnstufe Gelb. Der Wind aus Norden sorgt für hohe Wellen. Suchen Sie sich also besser einen anderen Ort zum Spazierengehen als am Meer. /sw