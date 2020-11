Nachts kalt, tagsüber sonnig: das Mallorca-Wetter zum Wochenstart

Sonne satt am Montagmorgen (23.11.) in Port d'Andratx.

Zum Beginn der neuen Woche vermeldet Mallorca reichlich Sonne. Nur vereinzelt waren am Montagvormittag (23.11.) Wolken am Himmel zu sehen. Im Tagesverslauf werden Höchtstemperaturen etwa in Palma de Mallorca von 18 Grad erwartet. Aus Nordosten weht ein leichter Wind.

Nachts wird es dann jedoch sehr kalt, in der Balearen-Hauptstadt etwa könnten die Temperaturen laut dem spanischen Wetterdienst Aemet auf bis zu 3 Grad sinken. Ähnliche Tiefstwerte waren bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag gemessen worden (etwa Campos: 2 Grad, Escorca: 1 Grad, Binissalem: 3 Grad).

Auch für Dienstag (24.11.) sieht die Wettervorhersage von Aemet ähnlich aus. Der Tag startet mit einzelnen Wolken am Himmel. Es weht ein leichter Wind, am Nachmittag gen Süden. In den meisten Orten der Insel, etwa Palma de Mallorca, Sa Pobla oder Santanyí, sind erneut 18 Grad gemeldet. Es bleibt trocken. Wer zu späterer Stunde noch unterwegs ist, sollte sich dick einpacken, die Temperaturen könnten sich dann wieder dem Gefrierpunkt nähern. .

Am Mittwoch (25.11.) zieht es dann etwas zu. Der Tag beginnt mit wolkenverhangenem Himmel. Örtlich sind leichte Schauer möglich. In Artà etwa beträgt die Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag 45 Prozent, in Manacor 35 Prozent.

Die Temperaturen steigen zur Wochenmitte im Vergleich zu den Vortagen wieder leicht an. In Palma de Mallorca sind 20 Grad zu erwarten, in Felanitx 19, in Lluc 17. Aus Süden weht ein leichter Wind, der nachts stärker wird. Nachts wird es nicht ganz so kalt wie in den Nächten davor. In Palma de Mallorca pendeln sich die Temperaturen auf 13 Grad ein, in Sa Pobla und Felanitx auf 11 Grad.

In einigen Orten steigen die Temperaturen am Donnerstag (26.11.) minimal an, in Palma de Mallorca etwa auf 21 Grad. Auch Felanitx und Sa Pobla erreichen an diesem Tag die 20-Grad-Marke. Die Sonne hat es am Donnerstag schwer, sich gegen die Wolken durchzusetzen. Örtlich kann es auf der Insel auch zu leichten Schauern kommen. Der Wind weht aus Südosten. /sw