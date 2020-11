Lockdown in Manacor wird aufgehoben

Der lokale Lockdown in Manacor wird am Dienstag (24.11.) aufgehoben. Das hat die Balearen-Regierung am Montag (23.11.) bekannt gegeben. Grund ist die sinkende Zahl der registrierten Covid-19-Neuinfektionen in der zweitgrößten Stadt auf Mallorca. Die 14-Tage-Inzidenz sank laut der Regierungssprecherin Pilar Costa auf 254 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - einen Wert, der zwar weiterhin hoch ist, sich aber nicht mehr so stark vom Rest Mallorcas unterscheidet wie Ende Oktober.

Die Aufhebung des Lockdowns bedeutet für die Einwohner von Manacors Zentrum vor allem, dass sie ab Dienstag wieder ungehindert die Stadt verlassen dürfen. Auch Menschen von Außerhalb können dann wieder problemlos nach Manacor fahren. Zudem wird die strenge nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, die momentan in Manacor herrscht, aufgehoben. Ab Dienstag gilt für die Bewohner dann nur noch die Ausgangssperre, die balearenweit etabliert ist (24 Uhr bis 6 Uhr).

Aufatmen dürften vor allem die Gastronomen aus Manacor. Sie hatten in den vergangenen Tagen vehement gegen die Verlängerung des ursprünglich nur für 15 Tage angesetzen Lockdowns protestiert. Nicht nur, weil ihnen die Kunden von Außerhalb fehlen, sondern auch, weil sie während des "confinamiento" ausschließlich Gäste im Außenbereich bedienen dürfen. Auch diese Regelung wird ab Dienstag nicht mehr gelten



Reportage: Frust und Wut - so ist die Stimmung in der Lockdown-Stadt

Die Balearen-Regierung hatte die Abriegelung und die verschärften Maßnahmen in Manacor am 29. Oktober erwirkt, nachdem das örtliche Krankenhaus darum gebeten hatte, da die Corona-Zahlen sich innerhalb von vier Tagen verdreifacht hatten. Zunächst sollte der Lockdown am 12. Novemer enden, aufgrund der noch nicht zufriedenstellenden Corona-Daten verlängerte die Balearen-Regierung ihn bis zum 26. November. Nun wird er zwei Tage früher aufgehoben. /somo

