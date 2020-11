So war der erste Flug von Deutschland nach Mallorca mit der PCR-Test-Pflicht

Völlig reibungslos und ohne Probleme - so lässt sich aus Sicht der Passagiere der erste Flug aus einem deutschen Risikogebiet nach Mallorca zusammenfassen, bei dem die Reisenden zwingend einen negativen PCR-Test vorzeigen mussten. Seit diesem Montag (23.11.) droht bei fehlendem Test eine Geldstrafe. Außerdem wird bei diesen Passagieren dann am Flughafen ein Schnelltest auf das Coronavirus gemacht.

Gegen 15.45 Uhr und damit rund zehn Minuten früher als geplant setzte die Ryanair-Maschine, die zuvor am Airport Köln/Bonn gestartet war, am Flughafen Son Sant Joan auf. Nur etwa ein Drittel der Plätze war besetzt. Zu den Reisenden gehörten auch Steven Sürder und Dieter Stanjek aus Grevenbroich, die unter anderem mit dem Ballermann-Sänger Tim Toupet in dem fast leeren Flieger saßen. Der Taxiunternehmer Sürder und der Kameramann Stanjek sind das erste Mal während der Corona-Krise geflogen und mussten dafür auch ihren ersten Corona-Test überhaupt absolvieren. Dieser darf bei der Einreise nach Mallorca nach Vorgabe des spanischen Gesundheitsministeriums nicht älter als 72 Stunden sein. "Schon beim Check-In in Köln wurden wir gefragt, ob wir einen negativen Test haben", berichtet Sürder im Gespräch mit der Mallorca Zeitung. Auch beim Einstieg ins Flugzeug hätten sie das Testergebnis der Stewardess vorzeigen müssen.

Nach der Landung auf Mallorca seien sie dann mehrere Male von medizinischem Personal in Schutzkleidung gefragt worden, ob sie den negativen Test vorweisen könnten. "Am letzten Schalter vor der Auskunftshalle wurden unsere QR-Codes dann gescannt und wir konnten sofort einfach durchgehen", sagte Stanjek. "Das hat wirklich alles total gut geklappt."

Dies bestätigt auch Sven Otten. Der Niederländer pendelt jede Woche zwischen Holland und Mallorca. An diesem Montag musste er dann gemäß der neuen Verordnung das erste Mal einen negativen PCR-Test vorweisen. Den hatte er bereits am Samstag in einem Testzentrum in seiner Heimat gemacht. Gleich fünf Mal habe er das negative Testergebnis dem Personal am Flughafen von Mallorca vorhalten müssen, bis sein QR-Code beim Verlassen des Ankunftsbereichs schließlich letztmalig gescannt wurde. Diese Prozedur steht dem Geschäftsmann nun jede Woche bevor. „Da werden jedes Mal 150 Euro für den Test fällig", so Otten. „Aber es geht ja nicht anders."

Die PCR-Test-Pflicht gilt ab sofort für alle Reisenden, die aus Risikogebieten nach Spanien kommen – also aus allen Ländern, in denen die Anzahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in den vergangenen zwei Wochen auf 100.000 Einwohner gerechnet 150 Fälle übersteigt. Aktuell sind damit nur Reisende aus Irland, Finnland und Island von der Test-Pflicht befreit.

Bereits auf Mallorca hatte Ryanair-Passagier Michael seinen PCR-Test gemacht. Der Kölner, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, hatte die Untersuchung am Samstag absolviert, bevor er zu einem Kurzaufenthalt ins Rheinland reiste. Und da der Test somit noch keine 72 Stunden alt war, konnte er diesen auch wieder für den Rückflug von Köln/Bonn nach Palma nutzen. Der Pendler hatte vorsichtshalber neben dem QR-Code auf dem Handy auch einen Papierausdruck dabei. „Sicher ist sicher", so Michael.

Den Aufwand mit den Corona-Tests hat der Kölner bereits mehrfach hinter sich bringen müssen, da Deutschland schon seit einiger Zeit negative Testergebnisse von Reiserückkehrern aus Risikogebieten wie Mallorca fordert. Kontrolliert, so wie auf dem Flug von Köln nach Palma, sei er bisher jedoch noch kein einziges Mal. Lediglich einmal habe sich das Gesundheitsamt bei ihm Zuhause in Deutschland gemeldet. Bis er wieder einen PCR-Test über sich ergehen lassen muss, dauert es nun aber ein bisschen – denn der Kölner will bis Januar auf der Insel bleiben. „Und mal sehen, was für Regelungen wir bis dahin haben."