Wie sehen die Corona-Regeln zu Weihnachten auf Mallorca aus?

Die spanische Zentralregierung hat am Dienstag (24.11.) erstmals einen konkrekten Vorschlag für die Corona-Auflagen an den Weihnachtstagen gemacht, die auch auf Mallorca gelten könnten. Demnach dürfen maximal sechs Personen in privaten Räumen zusammen das Weihnachtsfest genießen. Die nächtliche Ausgangssperre soll an Heiligabend sowie an Silvester statt um Mitternacht erst um 1 Uhr morgens beginnen.

Zunächst handelt es sich um einen Vorschlag, auch die regionalen Regierungen dürfen letztlich an der Entscheidung über die Regelungen mitwirken. In einem entsprechenden Entwurf eines Amtsblatts empfiehlt die Zentralregierung zudem, die Weihnachtsfeierlichkeiten wenn möglich auf den eigenen Haushalt zu beschränken. Von Weihnachtsessen mit Kollegen oder im Rahmen von Vereinen in der Vorweihnachtszeit rät die Regierung ganz ab. Falls man sich dennoch dazu entscheide, sollten die Treffen nach Möglichkeit im Freien stattfinden.

Nachweislich mit Covid-19-Infizierte, die noch nicht genesen sind, dürfen nicht an den Weihnachtsfeiern teilnehmen, solange sie kein negatives Ergebnis haben, und sollen sich wie bisher auch möglichst in anderen Räumen aufhalten als ihre Angehörigen und Mitbewohner. /somo

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).