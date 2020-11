Der Winter naht auf Mallorca und bringt schlechtes Wetter mit

Die Zeit der kurzen Hosen auf Mallorca läuft langsam ab. Tagsüber kann es in der Sonne zwar noch angenehm sein, spätestens am Abend wird es aber ziemlich kühl. Bald gesellt sich auch noch eine längere Regenphase hinzu.

Bereits am Mittwoch (25.11.) ist es größtenteils grau. Hin und wieder lugt die Sonne zwischen den Wolken hervor. Immerhin ist die Regenwahrscheinlichkeit sehr gering. Nur im Nordosten der Insel kann es am Abend leicht tröpfeln.

Tagsüber kratzen die Temperaturen an der 20-Grad-Marke. In Pollença wird diese erreicht, in den anderen Gemeinden bleiben die Werte ein bis zwei Grad darunter. Nachts soll es im Vergleich zu den vergangenen Nächten etwas wärmer werden. Gut so, in den Bergen wurde am Dienstag nämlich schon der Gefrierpunkt erreicht. In der Inselmitte kühlt es auf acht Grad ab, an den Küsten bleibt es bei zwölf Grad milder.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Donnerstag ziehen die Temperaturen tagsüber nochmal an. Diesmal knackt die ganze Insel die 20-Grad-Marke. Dafür bleibt der dicke Wolkenschleier erhalten. Erneut bleibt es wohl trocken. Die Temperaturen in der Nacht gleichen denen vom Vortag.

Ab Freitag wird das Wetter auf Mallorca eher mies, wenn man auf Sonne steht. Für die Stauseen ist der Regen willkommen. Die Spitzenwerte bleiben unter der 20-Grad-Marke. Am Vormittag nieselt es, nach dem Mittagessen können die Schauer einsetzen. Teils können sie heftig sein und von Gewitter begleitet werden. Eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst Aemet aber (noch) nicht ausgegeben.

Samstag ist das Wetter wechselhaft. Sonne, Starkregen, Gewitter sind möglich. Die Temperaturen sinken weiter. Die Höchstwerte liegen dann bei 17 Grad. Sonntag geht es ähnlich weiter, wobei die Temperaturen wieder um ein Grad steigen und die Sonne sich vielleicht etwas öfter blicken lässt.

In der neuen Woche geht es regnerisch weiter. Am Dienstag ist der meteorologische Winteranfang. Liebe Leser, rüsten Sie sich lieber schon mal mit einer Heizung aus. /rp