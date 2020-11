Gratis-PCR-Tests für Heimkehrer vom Festland zu Feiertagen

Residenten von den Balearen, die am langen Wochenende Anfang Dezember vom spanischen Festland auf die Inseln zurückkehren, können kostenlos einen PCR-Test machen. Das hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol auf einer Pressekonferenz am Donnerstagabend (26.11.) angekündigt. Der Test sei freiwillig und solle für zusätzliche Sicherheit sorgen, so die Sozialistin.

Gedacht ist die Maßnahme etwa für Studenten von den Inseln, die in Barcelona oder Madrid studieren und während der Feiertage ihre Familie auf Mallorca besuchen. Am Montag, 7. Dezember, und Dienstag, 8. Dezember ist gesetzlicher Feiertag in Spanien - der spanische Verfassungstag vom 6. Dezember wird am Folgetag nachgeholt, der 8. Dezember ist Mariä Empfängnis. Die Residenten sollen mit einem Termin in ihrem Gesundheitszentrum erscheinen und das Ergebnis so schnell wie möglich erhalten.

Die Ankündigung von Armengol hat keine Auswirkungen auf die PCR-Pflicht für Passagiere aus Risikozonen im Ausland wie zum Beispiel Deutschland, die die spanische Regierung festgeschrieben hat. Die balearische Landesregierung will zwar verpflichtende Tests auch bei der Einreise vom spanischen Festland, konnte sich damit aber bislang bei der spanischen Zentralregierung nicht durchsetzen.

Vorausgegangen war der Pressekonferenz von Armengol eine Beratung mit Vertretern der Inselräte und der Gemeinden auf den Balearen. Hinsichtlich Details zu Neuerungen bei den Restriktionen auf Mallorca wie die Aufhebung des absoluten Rauchverbots verwies Armengol auf eine Pressekonferenz am Freitag. /ff