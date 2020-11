Weihnachtslichter an der Playa de Palma: "Wir vermissen euch"

Auch an der Playa de Palma auf Mallorca kehrt in diesem Jahr noch ein bisschen Weihnachtsstimmung ein: Mit einer Weihnachtsbeleuchtung an den wichtigsten Hotels des Strandabschnitts feiert der Lichterschmuck zu Weihnachten in diesem Jahr Premiere.

Über 25 Hotels an der Strandpromenade, von denen die meisten derzeit geschlossen sind, sollen am Donnerstag (26.11.) zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr mit Weihnachtslichtern beleuchtet werden. Damit wollen die dort ansässigen Hoteliers die Weihnachtssaison einläuten, allen Insulanern und Besuchern eine frohe Zeit wünschen und nebenbei die Botschaft an die Urlauber loswerden "Wir vermissen euch".

Gemeinsam hoffe man auf ein neues Jahr voller Gesundheit, Umarmungen und Begegnungen, heißt es in der Pressemitteilung der Hoteliersvereinigung der Playa de Palma (AHPP). /sw